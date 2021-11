Não há segunda parte: jogo entre Belenenses SAD e Benfica chega ao fim

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:55, atualizado às 22:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica venceu (7-0), este sábado, no Jamor, o Belenenses SAD em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga. Encontro durou apenas 45 minutos.

A 12.ª jornada, nomeadamente o jogo entre o Belenenses SAD e o Benfica, não deve sair da memória tão cedo. Não pelas jogadas, pelos golos ou exibições, mas por um episódio insólito e com muita polémica à mistura.

Afetado por um surto de covid-19 no plantel - há dez infetados entre jogadores e staff - o Belenenses SAD entrou em campo apenas com nove jogadores, alguns deles dos sub-23 e dois deles guarda-redes, e sem ninguém no banco de suplentes.

Os encarnados chegaram ao intervalo a vencer por 7-0, graças a um autogolo de Kau, um tento de Weigl, um bis de Seferovic e um hat-trick de Darwin.

Depois de alguns minutos sem subir ao relvado, o Belenenses SAD entrou para disputar a segunda parte apenas com sete jogadores. Poucos segundos depois do apito inicial, um atleta da equipa da casa deitou-se no relvado com queixas físicas, a pedir assistência médica, e o árbitro deu o jogo como terminado, já que o regulamento não contempla a continuação do jogo se uma equipa não tiver em campo, no mínimo, sete atletas.

Veja o resumo do jogo: