O uso de material pirotécnico e o lançamento objetos por adeptos do Benfica no jogo com o Lyon, em França, a 5 de novembro, levaram a UEFA aplicar uma multa de 13500 euros ao Benfica.

Ainda no jogo com os franceses, referente à quarta jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, o Comité Disciplinar, de Ética e Controlo deixou ainda uma advertência às águias pelo facto de as luvas utilizadas pelo guarda-redes Vlachodimos violarem os regulamentos relativos aos equipamentos.