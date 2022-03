Benfica: Rui Costa divide liderança da SAD com Soares de Oliveira

Hoje às 00:49 Facebook

Comissão Executiva da sociedade passa a ter dois CEO. Presidente assume o futebol profissional das águias e Soares de Oliveira fica com a gestão financeira.

Rui Costa passa a ser CEO da Comissão Executiva da SAD, juntamente com Domingos Soares de Oliveira, segundo o comunicado enviado ontem à tarde à CMVM. Ao que o JN apurou, o presidente assume na íntegra a pasta do futebol profissional, sendo o responsável pela execução das orientações para esse departamento. Já Domingos Soares de Oliveira permanece como o homem forte da gestão financeira da sociedade. Lourenço Coelho, que também vai integrar a área do futebol, e Luís Mendes são os outros membros que integram a comissão.

A definição das novas diretrizes foi definida nesta semana e ficou assente a vontade de Rui Costa em contar com Soares de Oliveira como braço direito numa área vital da SAD, a das finanças.

Após a saída de Luís Filipe Vieira do Benfica, em julho do ano passado, no âmbito da Operação Cartão Vermelho, Soares de Oliveira chegou a manifestar a vontade de abandonar o clube, devido ao caso dos emails e a várias polémicas relacionadas com o antigo presidente. Porém, após várias reuniões com Rui Costa, aceitou manter-se no cargo. No novo desenho da Comissão Executiva, Rui Costa tem voto de qualidade.