Benfica SAD: "Rei dos Frangos" força entrada de Pires de Andrade na administração

Sociedade que gere o futebol das águias amplia conselho de administração para nove membros e vai responder com a criação de conselho executivo para isolar elemento indicado por José António dos Santos, o maior acionista individual e amigo do ex-presidente Luís Filipe Vieira.

A administração da SAD, agora com nove elementos, vai criar um conselho executivo, mais restrito, para filtrar e controlar a informação sensível da sociedade e isolar António Pires de Andrade, o representante de José António dos Santos, eleito, esta segunda feira, em Assembleia Geral com os votos do empresário. A opção, tal como o JN adiantou oportunamente, integra a estratégia para combater a desconfiança dos representantes do clube para com o "Rei dos Frangos" e a ligação a Luís Filipe Vieira.

Rui Costa, Domingos Soares de Oliveira, Luís Mendes, Gabriela Martins Camara Pestana (advogada e especialista em compliance) e Lourenço Coelho - antigo diretor-geral e agora administrador - devem fazer parte, ao que tudo indica, desse núcleo restrito.