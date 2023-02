Benfica vai requalificar e utilizar Estádio Universitário de Lisboa durante dez anos

Luís Antunes Hoje às 09:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Águias assinam protocolo com a Universidade de Lisboa (UL), responsável pelo espaço, para utilização das infraestruturas pelo futebol de iniciação durante dez anos. Projeto deve estar pronto em agosto e ser utilizado a partir de setembro.

O Benfica e a Universidade de Lisboa assinaram, ontem, um protocolo para a utilização e a requalificação do Estádio Universitário de Lisboa (EUL) que deve estar concluída em agosto. Os encarnados passam a utilizar o espaço para treinos e competição do futebol infantil - atletas entre os seis e os onze anos - a partir de setembro, altura do arranque da nova temporada, e em contrapartida asseguram a melhoria do complexo. O documento foi rubricado por Rui Costa e Luís Ferreira, presidente do Benfica e reitor da Universidade de Lisboa, respetivamente.

Ao que o JN apurou, o vínculo terá a duração de dez anos, num investimento na ordem dos três milhões de euros, e permite a transferência dos cerca de 200 atletas que dividem atualmente a atividade entre o complexo dos Pupilos do Exército, Casa Pia e relvado sintético da Luz para aquela estrutura. A cedência, segundo os encarnados, será limitada e "continuará a permitir a utilização das instalações pelos estudantes universitários para as suas atividades de treino e competição, bem como do público em geral".