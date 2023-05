Benfica vai tentar regresso de Di Maria

Rui Almeida Santos Hoje às 09:25 Facebook

O Benfica já trabalha na composição do plantel para a próxima temporada e o regresso de Angel Di Maria ao Estádio da Luz é uma das possibilidades que vai ganhando força.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em assuntos de mercado no futebol, o Benfica estará interessado no regresso de Angel Di Maria, na próxima temporada.

O internacional argentino, de 35 anos, termina contrato com a Juventus em junho, tornando-se num alvo apetecível na próxima janela de mercado.

Para não variar, haverá clubes sauditas interessados em resgatar o avançado, campeão do mundo pela Argentina, no Catar, em 2022, mas a prioridade do futebolista passará por continuar na Europa.

Descoberto pelo Benfica nos argentinos do Rosario Central, Angel Di Maria chegou a Portugal em 2007. Três épocas depois, mudou-se para o Real Madrid, a primeira etapa de uma carreira que o levou a jogar em clubes como o Manchester United, o PSG e a Juventus.

Na Luz, o talentoso canhoto conquistou um campeonato nacional e duas Taças da Liga, tendo apontado 15 golos em 124 jogos.