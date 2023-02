Benfica vence Boavista na Luz

O Benfica venceu (3-1), esta segunda-feira, no Estádio da Luz, o Boavista em jogo da 21.ª jornada da Liga. Gilberto, Yusupha, Gonçalo Ramos e Musa marcaram os golos do encontro. João Mário falhou uma grande penalidade.

Os encarnados sofreram mas conseguiram conquistar mais três pontos. Os golos, esses, surgiram apenas na segunda parte: ao minuto 55, Gilberto, na recarga de um remate de Rafa defendido por Bracali, fez a festa, que não durou muito, Três minutos depois, Gorré cruzou e Yusupha rematou sem hipótese de defesa para Vlachodimos, restabelecendo o empate.

Depois de João Mário falhar uma grande penalidade, Gonçalo Ramos desfez a igualdade ao minuto 82, após assistência de Gilberto. Musa, que entrou no jogo ao minuto 85, marcou pouco depois, na sequência de um cruzamento de João Mário, e fechou a contagem.

Com este resultado, os encarnados, que têm 56 pontos, mantêm os cinco pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o F. C. Porto, enquanto os axadrezados somaram o quarto jogo consecutivo sem vencer na Liga e são nonos, com 26.

