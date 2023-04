Benfica vence Fonte do Bastardo na negra e iguala final do nacional

JN/Agências Ontem às 23:50 Facebook

O Benfica igualou, este sábado, o play-off apuramento de campeão nacional de voleibol ao receber e vencer o Fonte do Bastardo, por 3-2, no segundo jogo da final da prova.

Depois da derrota, por 3-2, nos Açores, o Benfica entrou mais forte no jogo liderou sempre o marcador, mostrando um bloco eficaz e um bom ataque. Embora o Fonte do Bastardo se mantivesse sempre na peugada, chegando a estar a perder por apenas um ponto (20-19), na ponta final acabou por claudicar tendo os encarnados vencido o primeiro parcial por 25-19.

Com o primeiro passo dado, os comandados de Marcel Matz tinham ainda em mente o jogo na Praia da Vitória, onde entraram a vencer por 2-0, sabendo, por isso, que nada estava por garantido.

Apesar do Benfica ter mantido o ímpeto do primeiro set, três erros consecutivos fizeram com que o Fonte do Bastardo assumisse a liderança do marcador (7-5).

A vencer, os açorianos obrigaram a formação do continente a correr mais riscos, logo a ter mais desacertos na receção e no ataque, situação bem aproveitada pelos comandados de Nuno Abrantes que foram aproveitando para dilatar o marcador e quando este apontava 22-15 ficou claro que o ponto iria para os forasteiros (25-18).

O bloco do Fonte do Bastardo mais parecia um muro, ao qual se somava a capacidade de tiro de Edson González, atributos que foram deixando as águias atordoadas. Quando, no terceiro jogo, o Benfica perdia por quatro pontos (10-6), pareceu que uma nuvem negra iria pairar no pavilhão nº 2 do Estádio da Luz.

Eis que André Aleixo (Japa) apareceu e manteve o Benfica à tona até que Raphael Oliveira recolocou os 'encarnados' na liderança do marcador (12-11), mas, na ponta final, o Fonte Bastardo chegou à igualdade (23-23) e acabou por vencer por 25-23.

A jogar mais na base da força e no aproveitamento do erro do adversário, os açorianos acusaram algum desgaste da falta de rotação da equipa o que permitiu ao Benfica reassumir as rédeas do jogo e chegar à igualdade no encontro ao vencer o quarto parcial, com alguma facilidade, por 25-16.

Na negra, Nikula fez o primeiro ponto e lançou o Benfica para o triunfo. Três erros consecutivos do Fonte do Bastardo para colocaram os 'encarnados' a vencer (4-0), vantagem que manteve na troca de campo (8-4).

Quando tudo parecia encaminhado para o triunfo cair para o lado da Luz, a equipa da Praia da Vitória 'colou-se' no marcador (8-7) e tornou o ponto caro e sem margem de erro para nenhuma das equipas. O serviço do capitão Hugo Gaspar conduziu os 'encarnados' para o triunfo (13-10), que seria selado por serviço na rede daquele que foi até o jogador com maior destaque do Fonte do Bastardo Edson González (15-12).

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Pavilhão nº 2 do Estádio da Luz, em Lisboa

Benfica -- Fonte do Bastardo, 3-2

Parciais: 25-19 (26 minutos), 18-25 (24), 23-25 (37), 25-16 (25) e 15-12 (21)

Sob a arbitragem de Raquel Portela e Rui Reis, as equipas alinharam:

Benfica: Raphael Oliveira, Hugo Gaspar, Tiago Violas, André Aleixo, Thales Falcão e Ivo Casas (líbero). Jogaram ainda: Peter Wholfahrtstatter, Aaro Nikula, André Lopes, Pablo Machado e Lucas França

Treinador: Marcel Matz

Fonte do Bastardo: Marcos Pereira, José Neves, Bruno Rubbo, João Noleto, Caíque Silva e Edson Gonzalez. Jogaram ainda: Bennis Villalobos (líbero), Frederico Gomez, Alejandro Lahoz, Lucas Honorato e Víctor Lupp.

Treinador: Nuno Abrantes

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores