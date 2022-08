Benfica vence Midtjylland na Luz com hat-trick de Gonçalo Ramos

O Benfica venceu (4-1), esta terça-feira, o Midtjylland, no Estádio da Luz, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Gonçalo Ramos marcou três golos

Os encarnados inauguraram o marcador aos 16 minutos. Depois de uma jogada individual de Neres, Gonçalo Ramos aproveitou um cruzamento do brasileiro para, de cabeça, fazer o primeiro golo. O avançado português bisou pouco depois após nova assistência de Neres e os encarnados chegaram ao intervalo a vencer por 3-0, com um golo de Enzo Fernández, na sequência de um canto de João Mário.

Na segunda parte, Gonçalo Ramos chegou ao hat-trick após assistência de Rafa. Sisto, de grande penalidade, reduziu aos 78 minutos.

A 9 de agosto, o Benfica visita a Dinamarca, para a segunda mão da pré-eliminatória, na qual vai procurar confirmar o apuramento para o "play-off", no qual poderá defrontar os ucranianos do Dínamo de Kiev ou os austríacos do Sturm Graz.