Benfica volta a vencer e está perto dos quartos de final da Taça da Liga

Depois de baterem o Estrela da Amadora, as águias venceram o Penafiel no Estádio da Luz.

O Benfica recebeu e venceu o Penafiel, da 2.ª Liga, na segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga, este sábado, no Estádio da Luz.

Depois do triunfo sobre o Estrela da Amadora, as águias somaram mais três pontos, com os golos a aparecerem apenas depois do intervalo.

Gilberto inaugurou o marcador e David Neres fixou o resultado final.

O Benfica passa a somar seis pontos no Grupo C, mais três do que o Moreirense que defronta, no domingo, o Estrela da Amadora.