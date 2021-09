Benítez desafia Rui Costa a rever os estatutos

JN/Agências Hoje às 23:22 Facebook

Francisco Benítez, do movimento "Servir o Benfica" e, até ao momento, o único adversário de Rui Costa para as próximas eleições dos encarnados, desafiou o atual presidente a proceder a uma revisão dos estatutos, na Assembleia Geral de aprovação das contas do clube do exercício 2020/2021.

"Rui, aceitas o desafio de iniciarmos um processo de revisão estatutária, promovendo a discussão e o debate entre os associados? Rui, garantes que em momento algum o Benfica deixará de ter o controlo da SAD se vencer as eleições? Aqui e agora, perante os associados, presta essas garantias", pediu Benítez.

As eleições estão agendadas para o próximo dia 9 de outubro.