Bernardo Folha estreia-se a marcar mais cedo do que o pai António

Bernardo Folha estreou-se a marcar com a camisola do F.C. Porto na quarta-feira, frente ao Académico de Viseu, na Taça da Liga, com apenas 20 anos, um marco conseguido mais cedo do que o pai António Folha, cujo primeiro pelos dragões sucedeu com 22 anos, em 7 de maio de 1994, diante do Gil Vicente.

Natural do Porto, Bernardo entrou nas escolinhas do F.C. Porto com sete anos e cumpriu todas as etapas de formação até ser emprestado ao Padroense, em 2017/18. A estreia absoluta pelos dragões ocorreu em dezembro de 2021, na Taça da Liga, ante o Rio Ave, e a cereja no topo do bolo aconteceu anteontem, em Leiria. Curiosamente, depois de ter marcado ao Benfica B, na Liga 2, no último fim de semana. Nesta temporada, não jogou ainda no campeonato, mas estreou-se na Liga dos Campeões e também na Taça de Portugal.

Ao mesmo tempo, alinha na equipa B sob o comando do pai, António Folha, que atuou durante nove temporadas ao serviço do F.C. Porto, num percurso com cedências, pelo meio, ao Standard Liège e ao AEK de Atenas. No clube, liderado por Pinto da Costa, o antigo extremo marcou 19 golos. Naturalmente, Bernardo tem o objetivo de ultrapassar a marca do pai, hoje com 51 anos, e tornar-se um símbolo ainda maior no clube.

No F.C. Porto, não foi a primeira vez que um filho seguiu as pisadas do pai: Francisco Conceição. Gonçalo Paciência e André André também marcaram.