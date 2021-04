Bernardo Silva decisivo na vitória do Manchester City

JN Hoje às 22:22 Facebook

O internacional português assistiu para os dois golos do triunfo dos "cityzens" sobre o Aston Villa. Rúben Dias também foi titular.

O Manchester City derrotou, esta quarta-feira, o Aston Villa (1-2) e deu mais um passo rumo à conquista do título de campeão inglês.

Apesar de ter ficado a perder logo no primeiro minuto (Watkins), a equipa de Pep Guardiola reagiu e consumou a reviravolta ainda antes do intervalo, com um português em destaque.

Bernardo Silva foi decisivo com duas assistências, primeiro para Phil Foden e depois para Rodri.

O City, que passa a ter 11 pontos de avanço sobre o Manchester United a cinco jornadas do fim, ficou reduzido a dez jogadores aos 44 minutos, por expulsão de John Stones, mas a desvantagem numérica durou pouco, já que Cash também viu o vermelho aos 57 minutos.