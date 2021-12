"Bernardo Silva é o melhor português na Premier League"

JN Hoje às 23:07 Facebook

Médio do Manchester City está em grande e já há quem o coloque acima de Cristiano Ronaldo. Wilshere não tem dúvidas: "Se tivesse jogo amanhã, escolheria o Bernardo".

Pep Guardiola está longe de estar sozinho nos elogios a Bernardo Silva. O médio tem sido o grande destaque do Manchester City esta temporada, ao ponto de ofuscar Cristiano Ronaldo.

Para Jack Wilshere, ex-jogador do Arsenal, Bernardo está um nível acima de todos os outros, CR7 incluído.

"O Bernardo Silva toma sempre a decisão certa, tem uma grande compreensão de todas as posições. É o melhor jogador português da Premier League e neste momento está acima do Ronaldo. Não digo que seja melhor jogador e que tenha feito as coisas que Ronaldo fez, mas se tivéssemos um jogo amanhã, escolheria Bernardo", salientou Wilshere no programa "talkSPORT".

Darren Bent, ex-internacional inglês, não foi tão longe e assumiu a preferência por Cristiano Ronaldo, mas também não poupou elogios a Bernardo Silva.

"Acho que ele é o primeiro nome na equipa do Manchester City. Em termos de habilidade natural, provavelmente diria que é o Grealish, mas em termos de importância para a equipa e a polivalência, é o Bernardo. O ritmo de trabalho dele é o que o diferencia".