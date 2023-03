Bernardo Silva marca na vitória do City frente ao Newcastle

JN/Agências Hoje às 15:25 Facebook

O Manchester City colocou-se, este sábado, provisoriamente a dois pontos do líder Arsenal, após receber e vencer o Newcastle, por 2-0, com um golo de Bernardo Silva, no arranque da 26.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Já depois de Foden ter aberto o marcador, num lance individual, aos 15 minutos, o internacional português, acabado de entrar na partida, confirmou o triunfo dos bicampeões ingleses, aos 67, com um remate dentro da área.

Rúben Dias foi titular e esteve a tempo inteiro na defesa da equipa de Pep Guardiola, que passou a somar 58 pontos, no segundo lugar, a dois do Arsenal, que tem menos um jogo.

Ainda este sábado, o adversário do Sporting na Liga Europa recebe o Bournemouth, penúltimo classificado da Premier League.

Por seu lado, o Newcastle reforçou a crise de resultados, somando a segunda derrota seguida e o quinto jogo consecutivo sem vencer - o último triunfo para o campeonato foi em 15 de janeiro.

Os "magpies" seguem no quinto posto, com 41 pontos, mas podem ultrapassados por Liverpool e Fulham, de Marco Silva, no decorrer da ronda.