Bernardo Silva suspenso por um jogo devido a "comentário racista"

O avançado português Bernardo Silva foi suspenso por um jogo, após ter sido considerado culpado de conduta imprópria e ofensiva relativamente ao francês Benjamin Mendy, colega de equipa no Manchester City.

Bernardo Silva foi ainda multado em 50 mil libras (42.875 euros ao câmbio de hoje) e ficou obrigado a frequentar um programa educacional, informou a Federação inglesa de futebol, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

Em causa está um "tweet" publicado pelo internacional português com a imagem em criança de Mendy, do qual é amigo desde os tempos em que ambos jogavam no Mónaco, acompanhado da ilustração do boneco característico da marca de chocolates Conguitos, com a pergunta: "Adivinhem quem é?".

Para a FA, o comentário de Bernardo Silva constituiu uma violação agravada do código de conduta "por ter incluído referência, implícita ou explícita, à raça e/ou cor de pele e/ou origem étnica".

A publicação levou a Associação de Combate ao Racismo "Kick Out" a pedir para que a FA tomasse medidas contra Bernardo Silva, que apagou quase de imediato o "tweet", lamentando que não seja possível "brincar com um amigo".

Na carta, enviada em sua defesa ao organismo federativo, Bernardo Silva juntou um depoimento de Mendy, no qual o companheiro de equipa no Manchester City afirmou não ter ficado ofendido.