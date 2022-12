Betinho e o Manchester United: "Recebi mais chamadas hoje que no meu dia de aniversário"

Daniela Silva Hoje às 17:57 Facebook

Jogador do Sp. Espinho surge, esta terça-feira, no site da Premier League como "reforço" do Manchester United, e brinca com o cenário de partilhar o mesmo espaço com os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes. "Vai ser um gosto partilhar o balneário com vocês", escreveu no Instagram.

Depois de ter ficado viral a presença de Betinho no plantel da equipa comandada por Erik ten Hag, o nome do ponta de lança português foi referido pela imprensa britânica, curiosamente, numa altura em que os "red devils" andam à procura de um substituto para Cristiano Ronaldo.

Ao JN, o jogador do Sp. Espinho contou que começou a receber muitas mensagens nas redes sociais e pensou que se tratava de uma brincadeira: "Só soube que era verdade quando os meus colegas me mandaram mensagens e aí confirmei que era mesmo o meu nome que estava no site da Premier League. Recebi mais chamadas hoje que no meu dia de aniversário".

Betinho confirma que não tem nenhuma ligação à Premier League nem ao Manchester United. Apesar de já ter jogado em relvados ingleses pelo Brentford, emprestado pelo Sporting, hoje é jogador do Espinho e quer focar-se nos treinos.

O jogador, que também é "personal trainer" num ginásio em Espinho, não nega que gostava de jogar na Premier League, sendo que tem dois clubes prediletos, o Manchester United e o Liverpool. No Instagram, Betinho até brincou com a situação e dirigiu-se a Bruno Fernandes e Diogo Dalot. "Vai ser um gosto partilhar o balneário com vocês", escreveu Betinho.