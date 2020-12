Boavista confirma saída de Vasco Seabra do comando técnico

JN Hoje às 18:54 Facebook

O treinador, contratado no início da época, deixa o Bessa ao fim de nove jogos e apenas uma vitória. Axadrezados agradecem "todo o empenho".

O Boavista confirmou esta terça-feira a saída de Vasco Seabra do comando técnico da equipa.

O treinador, que foi contratado no início da época, não resistiu aos maus resultados e deixa o Bessa ao fim de nove jogos e apenas uma vitória, curiosamente frente ao Benfica.

"O Boavista FC agradece a Vasco Seabra e aos restantes profissionais que cessam funções todo o empenho, profissionalismo e dedicação com que serviram este símbolo", lê-se no comunicado do clube.

Enquanto não for encontrado o sucessor, a equipa será orientada pelos adjuntos Daniel Rosendo e Jorge Couto.