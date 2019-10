Borussia de Dortmund Sub 23 faz estágio em Beja

Teixeira Correia Hoje às 01:31 Facebook

A equipa de Sub-23 do Borussia de Dortmund, que joga na Liga Regional Oeste, uma espécie de 4ª divisão da Alemanha, vai fazer um estágio na cidade de Beja, entre 11 e 18 de janeiro de 2020.

Segundo apurou o Jornal de Notícias (JN) a equipa vai chegar via Terminal Civil Aeronáutico de Beja (TCB) no dia 11 de janeiro e deixará a cidade pelo TCB, sete dias depois, ou seja, a 18 de janeiro.

O Dortmund II, como é conhecido na Liga Regional Oeste o clube da Renânia no Norte/Vestefália, vai ficar instalado numa unidade hoteleira bejense. Durante o estágio, tem já agendados dois jogos, a que se pode juntar uma terceira partida, cujos adversários não são ainda conhecidos.

Durante a presença em Beja, o Borussia de Dortmund II, vai utilizar o relvado natural do Complexo Desportivo Fernando Mamede.

O plantel do Dortmund II é constituído por vinte e seis jogadores, com apenas três estrangeiros, tendo como treinador principal Mike Tullberg, a que se junta um "staff" técnico de mais oito pessoas.

O Ballspiel-Verein Borrusia 1909, conhecido no emblema como BVB 09, tem como alcunha "Die Schearzgelben" (Os auri-negros), celebra 110 anos de existência, tendo sido fundado no dia 19 de dezembro de 1909.

Na equipa principal do Borussia de Dortmund, que foi campeã da Bundesliga a última vez na época 2011/ 2012, com Jurgen Klopp como treinador, e venceu já este ano a Supertaça da Alemanha, joga o internacional português Raphael Guerreiro e tem como principais jogadores, os alemães Mario Gotze e Marco Reus, o belga Axel Witsel, antigo jogador do Benfica e o espanhol Paco Alcacer.