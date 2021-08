Ricardo Rocha Cruz Ontem às 22:39 Facebook

Mudanças na segunda parte permitem arranque tranquilo aos arsenalistas. Lances de bola parada foram decisivos

O futebol moderno tem treinadores a ver repetições dos lances em tablets no banco, jogadores analisados ao milímetro e lances pensados ao pormenor. E foi aqui, no chamado "laboratório", que o Braga conseguiu encontrar a cura, ou por outras palavras, a vitória (0-2), num jogo nada fácil frente ao Marítimo.

Depois da derrota no primeiro jogo oficial - o Braga na Supertaça e o Marítimo na Taça da Liga - era urgente, para ambas as equipas, fazer algo diferente. A jogar em casa num "Caldeirão dos Barreiros" que ainda não ferve, mas que já aquece com o apoio do público, os madeirenses mostraram-se intensos desde o primeiro minuto e muito à custa disso foram anulando ao longo de toda a primeira parte a qualidade individual dos jogadores minhotos.

Não era, de certo, o Braga que Carlos Carvalhal queria ver em campo e as alterações no arranque da segunda parte - Galeno entrou para o lugar de Piazón - surtiram efeito imediato. Com as dinâmicas a fluírem naturalmente, o Braga deu forma ao domínio com golos, ambos de bola parada.

Na sequência de um pontapé de canto, foram dois ex-Marítimo que trabalharam para abrir o marcador. Fransérgio assistiu e Raul Silva faturou. Ainda os insulares recuperavam (ou tentavam) e já Ricardo Horta imaginava o segundo. De livre direto, olhou para a baliza e meteu a bola na gaveta. O guarda-redes Miguel Silva bem que olhou, mas nada podia fazer.

