Braga: Artur Jorge com seis caras familiares

Novo treinador dos arsenalistas vai reencontrar alguns jogadores que já orientou nos escalões de formação.

A escolha de Artur Jorge para substituir Carlos Carvalhal no comando técnico do Braga vai ao encontro do trabalho que os arsenalistas vinham a realizar nas últimas temporadas. A aposta na formação era algo bem vincado, com vários jovens a serem promovidos, ao longo do tempo, ao plantel principal. O novo treinador minhoto já orientou alguns escalões inferiores, com destaque para a equipa de sub-23 na época 2020/21.

Pelas mãos de Artur Jorge passaram vários talentos que agora fazem parte do plantel arsenalista. Ao todo, o técnico vai reencontrar seis futebolistas que já orientou no passado. Guilherme Soares, Jean Gorby e Leonardo Buta disputaram mais de 20 jogos sob o comando de Artur Jorge. Miguel Falé e Rodrigo Gomes, opções ofensivas que eram regulares com Carvalhal, foram orientados em 17 jogos pelo treinador de 50 anos. Por fim, o goleador Vitinha ainda esteve sob as ordens de Artur Jorge, mas em apenas três jogos. A amostra foi pequena, mas já deu para ver a qualidade do avançado, que marcou quatro golos nessas partidas.

O Braga vai regressar aos trabalhos a 23 de junho e realiza o estágio de pré-época no Algarve.