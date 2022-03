Braga com o maior jackpot desta década

Clube minhoto já faturou 13 milhões de euros e pode bater o recorde garantido com a final da Liga Europa de 2010/11.

O empate no Mónaco chegou e sobrou para reservar uma vaga nos quartos de final da Liga Europa e fez entrar mais 1,8 milhões de euros nos cofres da SAD minhota. O desempenho da equipa de Carlos Carvalhal já garantiu, aliás, o melhor "prize money" da última década na UEFA, num total de 13 milhões, e, caso supere o Rangers na próxima eliminatória, ficará a uns "trocos" de igualar a fortuna de 2010/11, quando o Braga perdeu a final da Liga Europa frente ao F. C. Porto.

Na época que terminou com cimeira lusa em Dublin - decidida por um golo do portista Falcao -, o Braga arrecadou qualquer coisa como 16 milhões, mas convém recordar que, nessa época, o Braga disputou a fase de grupos da Champions, cujos prémios são substancialmente superiores. Terminou no terceiro lugar e rumou à segunda prova da UEFA.