Braga desperdiça vantagem de 2-0 e Rangers acaba por vencer

Nuno Barbosa Hoje às 21:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O Braga esteve a vencer (e a convencer), por 2-0, mas o Rangers conseguiu operar a reviravolta no marcador e acabou por vencer por 3-2, na Escócia, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

O Braga entrou forte na partida, apesar da lesão de Wallace, logo aos 10 minutos, que obrigou Rúben Amorim a operar, logo aí, a primeira substituição. Na resposta ao infortúnio, Fransérgio abriu o ativo com um remate do meio da rua, quando o cronómetro marcava 11 minutos.

Esse foi o único golo da primeira parte, mas o médio esteve perto de bisar no arranque da etapa complementar. Valeu ao Rangers a trave da baliza, onde a bola acabou por bater. Mais certeiro esteve Abel Ruiz, que em jogo de estreia pelos arsenalistas aumentou a vantagem, num remate cruzado à entrada da área.

Infelizmente para o Braga, o jogo não acabou nesse minuto 59. E, aos 67, Hagi reduziu para os escoceses.

Aribo, aos 75, lançou o primeiro balde de águia fria sobre os bracarenses, ao assinar o empate.

Por fim, aos 82 minutos, Hagi operou a reviravolta no marcador, bisando na partida.

Em estreia como treinador na Liga Europa, Rúben Amorim acabou por sofrer a primeira derrota desde que assumiu o comando técnico do S. C. Braga. De qualquer forma, os arsenalistas trazem do Estádio Ibrox, em Glasgow, um resultado que lhes dá boas esperanças de seguirem em frente para os oitavos de final da Liga Europa.

A equipa minhota volta a jogar no domingo, frente ao V. Setúbal, em Braga, para o campeonato. Na quinta-feira seguinte, recebe o Rangers para o jogo de todas as decisões, no que diz respeito ao apuramento para os oitavos de final da Liga Europa.