Braga e F. C. Porto enfrentam equipas francesas nos oitavos da Liga Europa

As equipas portuguesas presentes na Liga Europa conheceram esta sexta-feira os adversários para os oitavos de final da prova.

Uma comitiva francesa prepara-se para vir para Portugal: o F. C. Porto vai enfrentar o Lyon e o Braga disputará o acesso à fase seguinte da Liga Europa frente ao Mónaco, no sorteio desta sexta-feira que ditou os adversários das duas formações portuguesas presentes na prova.

As equipas lusas não eram cabeças de série, logo, apenas poderiam enfrentar um dos oito vencedores da fase de grupos da competição. Os dragões competem o primeiro encontro a 9 de março, quarta-feira, no Estádio do Dragão, segundo anunciou o dirigente da UEFA.

Veja o sorteio completo:

Rangers - Estrela Vermelha;

Braga - Mónaco;

F. C. Porto - Lyon;

Atalanta - Leverkusen;

Sevilha - West Ham;

Barcelona - Galatasaray;

Leipzig - Spartak Moscovo;

Bétis - Frankfurt;

Os possíveis adversários dos portugueses eram os cabeças de série, ou seja: West Ham, Lyon, Mónaco, Leverkusen, Frankfurt, Spartak Moscovo, Estrela Vermelha e Galatasaray. F. C. Porto e Braga faziam parte do lote de equipas que se apuraram para esta fase via play-off, assim como Leipzig, Atalanta, Sevilha, Barcelona, Rangers e Bétis.