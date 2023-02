Braga elimina Benfica nos penáltis e segue em frente na Taça de Portugal

O Sporting de Braga apurou-se, na noite desta quinta-feira, para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol, ao vencer em casa o Benfica, nos penáltis, por 5-4, em jogo dos quartos de final da competição. A equipa minhota defrontará agora o Nacional da Madeira, a duas mãos, no acesso à final do Jamor.

O Benfica adiantou-se cedo no marcador. À passagem dos 15 minutos, David Neres cruzou para a área e surgiu Gonçalo Guedes, de cabeça, a desfazer o nulo.

Aos 31 minutos, Alexander Bah foi expulso após entrada dura sobre Pizzi. Inicialmente, o árbitro Tiago Martins tinha dado cartão amarelo mas, após consultar as imagens, passou para vermelho direto.

Cinco minutos depois, na sequência de um canto cobrado por André Horta, Tormena assistiu Al Musrati e o médio líbio, sem oposição, rematou com êxito ao segundo poste e restabeleceu a igualdade.

Na segunda parte, o Sporting de Braga, em superioridade numérica, carregou, em busca da reviravolta, mas o Benfica, que passou a jogar com três centrais, foi aguentando a igualdade. Aos 90+3, Banza rematou ao poste e o jogo foi mesmo para prolongamento.

No tempo extra, a toada do jogo não se alterou, mas, em cima dos 120 minutos, Morato foi expulso (duplo amarelo) e deixou o Benfica a jogar apenas com nove jogadores. No entanto, o resultado subsistiu, pelo que a solução para se encontrar o vencedor da eliminatória passou pela marcação de penáltis. Nesse capítulo e após quase três horas de discussão, o Braga levou a melhor, por 5-4. O norueguês Aursnes foi o único a falhar a marcação, permitindo a defesa de Matheus.

As meias-finais, a disputar a duas mãos nos dias 26 de abril e 3 de maio, o Braga defrontará o Nacional, da Liga 2, que, também nesta quinta-feira, afastou o Casa Pia da prova.

