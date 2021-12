Braga falha acesso direto e vai ao play-off da Liga Europa

Susana Silva Hoje às 21:59 Facebook

O Braga falhou o acesso direto aos oitavos de final da Liga Europa ao empatar (1-1), em casa, com os sérvios do Estrela Vermelha, na sexta e última jornada do Grupo F, mas aproveitou a igualdade (0-0) no encontro entre os dinamarqueses do Midtjylland, na Bulgária, frente ao Ludogorets, e segue para o play-off.

Os arsenalistas tiveram o ascendente do encontro, criaram várias situações de perigo, mas até ao intervalo o marcador não funcionou.

Pouco depois do recomeço (52 minutos), Galeno deu mais justiça ao resultado, numa grande penalidade, a castigar mão de Gobeljic na área, um tento que colocava a equipa diretamente nos "oitavos".

No entanto, aos 70, Diogo Leite travou Pankov em falta na área, e os sérvios igualaram de penálti, por Katai.

Os minhotos não desistiram de somarem os três pontos e pressionaram mais a defensiva contrária, que foi segurando o ponto como pôde.

Na Bulgária, o Midtjylland não conseguiu superar o Ludogorets e deixou o caminho aberto para os braguistas continuarem em prova. Nas contas finais o Estrela Vermelho ficou em primeiro lugar, com 11 pontos, mais um do que o Braga, segundo, e dois que os dinamarqueses, com os búlgaros a serem últimos com dois pontos.

O Braga vai agora disputar ao play-off, que se disputa em fevereiro e que conta com os terceiros classificados da Champions, entre os quais está o F. C. Porto.