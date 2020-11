Braga ganha e sobe ao terceiro lugar

JN Hoje às 20:57 Facebook

Os braguistas prolongaram o bom momento com um triunfo sobre o Famalicão (1-0). Central Bruno Viana assinou o golo decisivo.

Aí vão seis vitórias seguidas para o Braga. Esta segunda-feira, a equipa de Carlos Carvalhal derrotou o Famalicão pela margem mínima (1-0) e subiu ao terceiro lugar da Liga.

Depois de uma primeira parte sem golos, a tarefa dos braguistas ficou facilitada aos 66 minutos, altura em que Riccieli foi expulso e deixou os famalicenses em inferioridade numérica.

O domínio do Braga acentuou-se e acabou refletido no resultado aos 76 minutos, quando Bruno Viana apontou o único golo do encontro.

O Braga tem agora 12 pontos e na próxima jornada mede forças com o Benfica. Já o Famalicão ocupa o 12.º lugar.