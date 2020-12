JN/Agências Ontem às 23:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting de Braga goleou esta segunda-feira, no Bessa, o Boavista, por 4-1, em jogo da 11.ª jornada da Liga, resultado que permite aos arsenalistas recuperarem o segundo lugar, embora à condição.

A equipa bracarense resolveu o jogo muito cedo, chegando aos 30 minutos a vencer já por 3-0, depois dos golos de Paulinho (quatro minutos), Iuri Medeiros (15) e Ricardo Horta (26), os "axadrezados" ainda esboçaram uma reação, quando o colombiano Cristian Devenish reduziu, aos 66, mas Ricardo Horta, quatro minutos depois (70), "bisou" e sentenciou a partida.

Com esta vitória, o Sporting de Braga sobe ao segundo lugar, com 24 pontos, os mesmos do Benfica, terceiro e que recebe na terça-feira o Portimonense, e fica a cinco do comandante Sporting, enquanto o Boavista continua numa situação complicada, sendo 16.º e antepenúltimo classificado, com nove pontos.

Veja o resumo do jogo: