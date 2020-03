Braga goleia Santa Clara em... FIFA 20

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 18:16 Facebook

O surto do novo coronavírus parou (quase) por completo os campeonatos de futebol mundo fora e, por isso, é necessária criatividade para combater a solidão futebolística que muitos podem estar a viver por estes tempos. Ora, nesse sentido, Braga e Santa Clara marcaram duelo em FIFA 20, na tarde deste domingo, tendo a vitória sorrido à equipa minhota.

De um lado Ricardo Horta, a representar o Braga. Do outro, Diogo Salomão, com o emblema do Santa Clara ao peito. Desta vez, a bola era virtual e as fintas fizeram-se no comando. A partida com cerca de 15 minutos (tempo real) disputou-se esta tarde e teve emoção de início ao fim.

Se ao intervalo o Braga vencia por (1-0), após o descanso a equipa arsenalista, comandada pela técnica apurada de Ricardo Horta para o futebol virtual, conseguiu ampliar a vantagem e terminou com um resultado expressivo (4-0).

Um embate inédito que pode ser visto na publicação abaixo.