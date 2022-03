Braga-Mónaco: Pontas de lança fazem estragos a abrir e a fechar

João Faria Ontem às 23:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Abel Ruiz abre cedo o marcador e Vitinha, quase a acabar, dá conforto ao êxito arsenalista. Eficácia minhota essencial num triunfo que abre a porta dos quartos.

O Sporting de Braga está em vantagem na eliminatória com o Mónaco e vai ao Principado, na próxima semana, com legítimas ambições, na luta pela passagem aos quartos de final da segunda prova europeia de clubes. O triunfo por 2-0, na receção aos monegascos, além de merecido, reforçou as chances arsenalistas de seguir em frente.

Abel Ruiz e Vitinha, que nesta época ainda estavam em branco na Liga Europa, assinaram os golos da vitória, com o Braga a repetir o recente resultado em casa frente ao Sheriff, no play-off, embora em circunstâncias muito diferentes.