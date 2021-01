Braga obrigado a trocar de balneário devido a incêndio

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:39, atualizado às 19:19 Facebook

A chegada da equipa minhota ao balneário do Estádio Municipal de Leiria, palco do jogo com o Sporting, ficou marcada por um susto. Liga já esclareceu o episódio e garantiu estar "tudo resolvido".

A final da Taça da Liga entre Sporting e Braga ainda não começou mas já está a dar que falar, devido a um incêndio no balneário da equipa de Carlos Carvalhal.

Quando jogadores e equipa técnica dos minhotos chegaram aos vestuários, pouco depois das 18 horas, a sauna estava em chamas. O incêndio foi prontamente apagado e o Braga foi obrigado a mudar de balneários.

"Não houve feridos, foi apenas fumo"

Entretanto, a Liga já esclareceu o episódio. Em declarações à SIC Notícias, a diretora executiva Helena Pires garantiu que já está tudo resolvido e que "não houve incêndio nenhum", mas sim "fumo".

"Não houve incêndio. Um balde derreteu e provocou algum fumo no balneário. O balneário é grande e os jogadores entenderam, juntamente com a equipa médica e os delegados das equipas, fazer a mudança para outra parte do balneário. Foram passados para outra sala. Não houve feridos, foi apenas fumo. Para o conforto dos jogadores, mudámos a equipa para outra parte do balneário. Tranquilidade total e vamos assistir a um grande jogo", afirmou.

Sporting e Braga defrontam-se, este sábado, na final da Taça da Liga. O pontapé de saída em Leiria está marcado para as 19.45 horas. A arbitragem estará a cargo de Tiago Martins (Lisboa) e o VAR será Hugo Miguel (Lisboa).