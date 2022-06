Braga: Pizzuto mostra-se a Artur Jorge na seleção

Médio ganha forma nos sub-21 do México.

Após um período a recuperar de uma lesão complicada no joelho, que dificultou a época na equipa B arsenalista, o médio Eugenio Pizzuto está a ter um bom ritmo competitivo no torneio de Toulon, ao serviço dos sub-21 do México, tendo realizado três jogos na fase de grupos.

O jovem, de 20 anos, chegou em janeiro a Braga proveniente do Lille, assinando por uma época e meia, com objetivo de nesse período chegar à equipa principal. Chegou à formação minhota a recuperar da lesão no joelho, o que dificultou a afirmação do jovem futebolista.