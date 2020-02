Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:50 Facebook

O Braga venceu (1-0), este sábado, o Benfica no Estádio da Luz na 21.ª jornada da Liga. João Palhinha, na sequência de um pontapé de canto, marcou o único golo do encontro perto do intervalo.

Veja os lances: