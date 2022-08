Braga vence dérbi do Minho com dois golos de Simon Banza

Arsenalistas derrotaram o Famalicão por 3-0 e somam a primeira vitória no campeonato.

O Minho ficou pintado de vermelho e branco esta sexta-feira. O Braga venceu na deslocação ao terreno do Famalicão por 3-0, com destaque para os dois golos de Simon Banza, que já leva três golos em dois jogos pelos arsenalistas.

A formação orientada por Artur Jorge fez uma primeira parte de qualidade, tendo marcado dois golos num espaço de cinco minutos. Sequeira abriu a contagem e Banza voltou a fazer as redes abanar aos 18 minutos. No segundo tempo o Famalicão cresceu, mas não conseguiu marcar, e viu os adeptos do Braga a festejar novamente. Simon Banza voltou a marcar, ele que na última temporada esteve emprestado pelo Lens aos famalicenses.

O Braga conquistou assim a primeira vitória do campeonato, depois do empate no último domingo diante do Sporting (3-3), e segue-se agora o desafio frente ao Marítimo, no próximo dia 21. Já o Famalicão, ainda não conseguiu vencer, visto que foi derrotado pelo Estoril (2-0) na última jornada, e terá oportunidade de conquistar os primeiros três pontos da temporada contra o Gil Vicente, no dia 22.