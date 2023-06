Brasileiros avançam valor da proposta do Benfica por Bento

JN Ontem às 23:31 Facebook

O Golboesporte avança, este domingo, que Benfica deverá formalizar até terça-feira uma proposta de 10 milhões de euros pelo passe do guarda-redes Bento, do Athletico Paranaense.

De acordo com a publicação, as águias têm mantido contactos diretos com Alexandre Mattos, CEO do clube de Curitiba, e tencionam formalizar a oferta muito brevemente. Além daquele valor (10 milhões de euros), o acordo pode permitir ainda ao emblema brasileiro ficar com 20% de uma futura venda.

Ainda segundo a mesma fonte, o Benfica já terá apresentado o projeto ao guarda-redes de 24 anos , visto na Luz como mais uma opção para fazer concorrência a Vlachodimos.