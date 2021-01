Brasileiros garantem que F. C. Porto encaminhou contratação de Pepê

NB Hoje às 01:09 Facebook

Há muito que está no radar do F. C. Porto, mas as negociações entre os dragões e o Grémio por Pepê terão avançado nas últimas horas.

De acordo com a informação divulgada pelo portal brasileiro "UOL", o avançado, de 23 anos, será reforço dos azuis e brancos na próxima temporada.

Ainda segundo a mesma fonte, o F. C. Porto investe 15 milhões de euros para assegurar a contratação de Pepê, mas o jogador só se juntará à equipa a partir de junho.

De resto, apenas 70% desse investimento total entrará nos cofres do Grémio, uma vez que os restantes 30% dos direitos económicos pertencem ao Foz do Iguaçu, onde cumpriu parte da formação, e ao empresário do jogador, Adriano Spadoto.

De momento, sobram pequenos detalhes para acertar e o Grémio só dará a transferência por concluída quando eles forem ultrapassados.

Pepê, refira-se por fim, também é cobiçado pelo Zenit, mas segundo apurou o JN prefere ingressar no F. C. Porto.