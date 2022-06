Brito conquista taça da A. F. Braga

Final teve como palco o estádio do Moreirense.

O Brito venceu a taça da Associação de Futebol de Braga, após derrotar na final o Santa Eulália, por 3-2, numa final disputada no Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.



A equipa vimaranense, que ainda alimenta o sonho de subida ao Campeonato de Portugal, entrou bem na partida e beneficiou de um erro do guarda-redes Caló para inaugurar o marcador. Nelson foi oportuno e não desperdiçou. O conjunto vizelense não acusou o golo, cresceu na partida, e no período de compensação chegou ao empate. De grande penalidade, Marquinho venceu o duelo com Lopes.



O descanso trouxe um Brito mais dominador e, com naturalidade, o perigo passou a rondar mais vezes a baliza adversária. Caló ainda revelou inspiração a negar o golo a Rui Almeida, mas foi impotente para travar os remates de Marquinhos e Romário.



O Santa Eulália ainda reduziu nos minutos finais por Jonas, mas insuficiente para evitar a derrota no derradeiro jogo da temporada.