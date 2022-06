Bruno Alves anuncia ponto final na carreira: "Outras oportunidades vão surgir"

JN Hoje às 20:43 Facebook

O jogador de 40 anos, que brilhou pelo F. C. Porto, recorreu, este domingo, às redes sociais para anunciar o final da carreira.

"Hoje comunico que termino a minha carreira de jogador de futebol, sendo grato por tudo e a todos clubes, dirigentes, treinadores e pessoas que estiveram envolvidos na minha vida desportiva. Obrigado minha família e amigos por todo o apoio em todos os momentos. Uma jornada que termina, mas outras oportunidades vão surgir. Até breve. Obrigado", escreveu Bruno Alves na rede social Instagram.

O antigo internacional português representou em 2021/22 o Apollon Smyrnis, da Grécia, clube no qual fez 19 jogos. Passou ainda por Parma, Rangers, Cagliari, Fenerbahçe, Zenit, FC Porto, AEK, V. Guimarães e Farense, os três últimos por empréstimo dos dragões. No palmarés, o agora ex-central despede-se com títulos como quatro campeonatos nacionais, quatro Taças de Portugal e um Europeu por Portugal, em 2016.