Bruno Alves está de saída do Famalicão após desentendimento com treinador

JN Ontem às 23:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Menos de um mês depois de assinar pelo clube minhoto, o central está de saída do Famalicão.

Depois de três épocas no Parma, Bruno Alves foi oficializado no Famalicão no primeiro dia de julho mas já está de saída do clube minhoto. Segundo apurou o JN, o central português desentendeu-se com o treinador Ivo Vieira e estará, por isso, de saída.

O defesa internacional português e campeão da Europa em 2016, natural da Póvoa de Varzim, deixou o F. C. Porto em 2010 para abraçar uma carreira no estrangeiro, que o levou até ao Zenit de S. Petersburgo (Rússia), Fenerbahçe (Turquia), Rangers (Escócia) e Cagliari e Parma (Itália).

No regresso, Bruno Alves optou por um clube que o pai, Washington Alves, também defendeu na fase final da carreira como defesa central, representnado o emblema famalicense em 1984/85.