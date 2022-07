Bruno de Carvalho ameaça "abrir a boca" sobre invasão a Alcochete

Dedicado à carreira de dj, o ex-presidente do Sporting diz-se "farto de mentiras e de um caso onde os responsáveis não foram a julgamento". Bruno de Carvalho refere-se ao ataque à Academia de Alcochete, do qual foi absolvido, um dia depois de o antigo líder da Juve Leo Fernando Mendes o atacar.

Afastado do mundo do futebol, ainda mais após a participação no reality show "Big Brother", Bruno de Carvalho não é esquecido por quem com quem lidou ainda quando era presidente do Sporting. Esta segunda-feira, foi acusado de falta de lealdade por Fernando Mendes, emblemático membro da principal claque leonina, que cumpre prisão domiciliária por causa da invasão à Academia de Alcochete, a 15 de maio de 2018.

"Ele falhou comigo. Ele sabe disso", atirou o antigo líder da Juve Leo. Bruno de Carvalho reagiu no Twitter, lembrando que tem tentado levar a sua "vida para a frente mas existe quem ainda queira falar de Alcochete".

"Então quem vai abrir a boca toda sou eu! Já que a Procuradoria não quis ouvir, vai ouvir Portugal! Farto de mentiras e de um caso onde os responsáveis não foram nem a julgamento!", ameaçou o agora dj.

Tenho tentado levar a minha vida para a frente mas existe quem ainda queira falar de Alcochete! Então quem vai abrir a boca toda sou eu! Já que a Procuradoria não quis ouvir, vai ouvir Portugal! Farto de mentiras e de um caso onde os responsáveis não foram nem a julgamento! - Bruno de Carvalho_oficial L.L.A.P (@BrunodC72) July 12, 2022

Bruno de Carvalho diz que "não dava nem para drogado, nem para bêbado". "Mas se querem brincar comigo, eu vou com tudo! Farto de gente de mer*a! Vamos a isso, vamos dançar! No dia em que eu tiver medo da verdade...", concluiu, deixando perceber que está pronto para qualquer embate.

Com lotação esgotada nas casas e festas onde tem atuado, Bruno de Carvalho tem-se focado ainda na relação com a cantora Liliana Almeida, que conheceu no reality show na TVI e com quem se vai casar em setembro.