Bruno de Carvalho arrasa Frederico Varandas: "É incapaz e incompetente"

O ex-presidente do Sporting classifica o atual líder do clube como "incapaz" e "incompetente", e conclui que os associados do clube "estão a colher o que semearam"

"[Frederico Varandas] É incapaz e incompetente. Ele e todos que o rodeiam. Foi um erro fatal o meu afastamento. Custa admitir? Querem governar o clube em regime de ditadura", disse, esta sexta-feira, Bruno de Carvalho, em declarações no espaço semanal de comentário na Rádio Estádio.

"O Sporting está como está por decisão dos associados", acrescentou Bruno de Carvalho, considerando que os sócios do clube leonino "estão a colher o que semearam".

"O clube está como está por completa incompetência do presidente Frederico Varandas", salientou, lembrando que, no tempo em que liderava o clube, "o Sporting tinha um rumo certo definido".

"Quiseram terminar isso. Na vida é assim. Quando se tomam decisões depois temos consequências. Não pedi para sair. Fui afastado. A mensagem foi percebida por mim e entendida por todos", disse, ainda, Bruno de Carvalho.