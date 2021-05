Bruno Fernandes entre os melhores da Liga Europa

Hoje às 00:05 Facebook

O internacional português Bruno Fernandes, do Manchester United, integra a lista dos 23 melhores jogadores da edição 2020/21 da Liga Europa, competição ganha na quarta-feira pelos espanhóis do Villarreal.

Os eleitos do painel de especialistas da UEFA foram divulgados esta sexta-feira pelo organismo que gero o futebol europeu.

O "submarino amarelo", que venceu os "red devils" por 11-10 nas grandes penalidades, após o 1-1 no final dos 90 e no prolongamento, é o clube mais representado, com sete jogadores.

Eis a lista dos 23 melhores jogadores da Liga Europa:

Guarda-redes: Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb), Pau López (Roma) e Gerónimo Rulli (Villarreal)



Defesas: Raúl Albiol (Villarreal), Harry Maguire (Manchester United), Aaron Wan-Bissaka (Manchester United), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Alfonso Pedraza (Villarreal) e Pau Torres (Villarreal)

Médios: Bruno Fernandes (Manchester United), Daniel Parejo (Villarreal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Paul Pogba (Manchester United), Étienne Capoue (Villarreal), Mislav Orsic (Dínamo Zagreb), Lukás Provod (Slavia Praga) e Scott McTominay (Manchester United)



Avançados: Gerard Moreno (Villarreal), Edinson Cavani (Manchester United), Dusan Tadic (Ajax), Edin Dzeko (Roma) e Nicolas Pépé (Arsenal)