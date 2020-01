Bruno Fernandes já veste à "red devil"

Hoje às 15:54 Facebook

O empresário do médio internacional português, Miguel Pinho, publicou nas redes sociais, esta quinta-feira, a primeira imagem do atleta com o equipamento do Manchester United, clube para o qual se transferiu do Sporting a troco de 55 milhões de euros.

"Finalmente", foi a legenda escolhida pelo agente FIFA para a foto que publicou com Bruno Fernandes, que já esteve em Carrington Road, o centro de treinos do clube inglês, onde conversou com o técnico Ole Gunnar Solskjaer e almoçou com os novos companheiros de equipa.

O primeiro treino no Manchester United deve acontecer já esta sexta-feira e é possível que a estreia oficial aconteça no dia seguinte, com os "red devils" a defrontaram a equipa mais portuguesa da Premier League, o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo.

Depois de ter envergado o 8 no Sporting, Bruno Fernandes escolheu o número 18 para a aventura em terras de Sua Majestade, dorsal que já foi utilizado pelo antigo capitão dos "red devils" Paul Scholes e, mais recentemente, Ashley Young.