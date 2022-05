Bruno Lage coloca João Palhinha no topo da lista de prioridades

André Bucho Hoje às 00:34 Facebook

Wolverhampton procura médio face à provável saída de João Moutinho.

O médio João Palhinha continua a ser um dos ativos mais apetecíveis no mercado, em especial em Inglaterra, onde Manchester United, Tottenham e Wolverhampton são os principais interessados.

Como o JN já havia adiantado, o Tottenham está a preparar uma oferta inicial pelo internacional português do Sporting, mas o Wolverhamtpon também tem o jogador no topo da lista de prioridades, uma vez que Bruno Lage considera fulcral o reforço do centro do meio-campo na próxima época, em especial pela muito provável saída de João Moutinho, em fim de contrato, no mercado que se avizinha. A saída de Rúben Neves não é, assim, decisiva para a chegada de Palhinha aos "lobos".