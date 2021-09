Bruno Pinheiro: "É um resultado justo. O Sporting foi mais dominador"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:01 Facebook

O treinador do Estoril admitiu que a derrota deste domingo, diante do Sporting, foi "justa" e deixou elogios ao grupo de trabalho.

"É um resultado justo. O Sporting foi mais dominador, mas consentimos algum domínio. Soubemos fechar os caminhos da baliza, foi pena não termos saído em transições que poderiam ser favoráveis. Cometemos erros em saídas e foi aí que apareceram as situações de maior perigo do Sporting. Na segunda parte, tivemos o jogo controlado, com o mesmo ritmo, concedemos um penálti e depois não fomos suficientemente capazes de contrariar o resultado", começou por dizer Bruno Pinheiro, destacando a confiança no grupo.

"Quando os jogadores são competentes, o treinador não tem muita preocupação. O treinador tem que propor uma ideia de jogo que os jogadores acreditem. Eles sabem que, mais cedo ou mais tarde, vão voltar às vitórias. É só uma questão de jogar melhor do que o adversário. Esta derrota não vai fazer mudar nada. Teremos a mesma ideologia e princípios, procurar ser feliz", concluiu.

O Sporting venceu (1-0), este domingo, o Estoril, na sexta jornada da Liga. Porro marcou o golo dos leões. Com este resultado, o Sporting segue no terceiro lugar, com 14 pontos, os mesmos do F. C. Porto, segundo, e menos um do que o líder Benfica, que recebe o Boavista na segunda-feira. Já o Estoril Praia, que ainda não tinha perdido, caiu para quarto, com 13 pontos.