Burnley assegura regresso à Premier League

O Burnley assegurou o regresso à Liga inglesa de futebol, ao vencer por 2-1 no terreno do Middlesbrough, após um ano de ausência.

Com 39 dos 46 jogos do Championship disputados, a formação comandada pelo belga Vincent Kompany soma 87 pontos, mais 11 do que o segundo classificado, o Sheffield United, mais 19 do que o terceiro, o Luton, e mais 20 do que o adversário desta sexta-feira, quarto.

Ashley Barnes, aos 12 minutos, deu vantagem ao Burnley, o Middlesbrough empatou aos 48, por Chuba Akpom, na conversão de grande penalidade, e Connor Roberts, aos 66, selou o triunfo, e o regresso à Premier League.

O Burnley desceu ao Championship na época 2021/22, depois de seis épocas seguidas no principal escalão do futebol inglês, tendo, então, contratado Kompany, antigo defesa central e capitão do Manchester City para o cargo de treinador.

Apenas os dois primeiros classificados da segunda divisão sobem diretamente à Premier League, estando uma terceira vaga em disputa pelos clubes classificados entre o terceiro e o sexto lugares, num play-off com final em Wembley.