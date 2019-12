Cada árbitro ganha 1480 euros por jogo da Primeira Liga

Nuno Barbosa Hoje às 07:30, atualizado às 07:40 Facebook

Foram oito anos sem mexidas nos prémios de jogo pagos pela Liga Portugal aos árbitros, mas, depois de difíceis negociações, verificaram-se dois aumentos no ano civil que está agora a terminar.

Desde que a presente época arrancou, e de acordo com o que apurou o JN, os 21 homens do apito englobados na categoria C1 recebem 1480 euros por jogo no principal escalão do futebol português e 1035 euros nas partidas da LigaPro. Falamos de valores brutos e, feitas as contas, até ao momento foi o juiz do Porto Manuel Oliveira quem mais amealhou, sendo o único que ultrapassou a barreira dos 16 mil euros de ganhos.

De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o primeiro aumento, na ordem dos seis por cento, verificou-se em janeiro último e teve retroativos desde o início da época 2018/19. O segundo, na ordem dos quatro por cento, e que levou os valores para os que se praticam de momento, teve lugar no início da presente temporada.

