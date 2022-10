Câmara de Santo Tirso comprou Taça de Portugal ganha pelo Aves

JN Hoje às 11:27 Facebook

De acordo com informação apurada pelo JN, a autarquia de Santo Tirso desembolsou cerca de 30 mil euros para ficar com a Taça de Portugal conquistada pelo Desportivo das Aves em 2018, que foi colocada a leilão na sequência do processo de insolvência da SAD avense.

O anúncio feito esta terça-feira destaca que "a taça mais importante da história do clube foi a leilão na sequência do processo de insolvência da Sociedade Anónima Desportiva (SAD)".

A autarquia explica que a decisão "visou garantir a permanência deste importante troféu no clube".

"Não podíamos permitir que um troféu com tanta relevância para a história do desporto no concelho ficasse na posse de um privado, porventura de alguém sem qualquer ligação à Vila das Aves ou ao clube, pelo que o Município de Santo Tirso fez questão de evitar que tal acontecesse", afirma o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa.

A Taça de Portugal foi conquistada pelo Clube Desportivo das Aves frente ao Sporting na época 2017/2018, no Estádio Nacional.

Em 2021, o Tribunal Judicial da Comarca de Santo Tirso declarou a insolvência da SAD do clube e a réplica do troféu conquistado foi colocada em leilão.