Campeão mundial de jiu-jitsu em morte cerebral após ser baleado numa festa

Leandro Lo foi, este domingo, baleado na cabeça durante uma festa na zona sul de São Paulo. O atleta está em morte cerebral e o suspeito, que está em fuga, já foi identificado.

O campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lo, foi baleado este domingo na cabeça durante uma festa em Indianópolis, no sul de São Paulo, e está em morte cerebral. A informação foi dada pela família, que já apresentou queixa por homicídio. O suspeito do crime, um polícia militar que está em fuga, já foi identificado e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que a polícia pediu a prisão preventiva.

Segundo o advogado da família do atleta de 33 anos, Ivan Siqueira Junior, Leandro teve uma discussão com um rapaz e, para o acalmar, imobilizou-o. Informação confirmada por um dos amigos do atleta em declarações à Globo, que pediu para não ser identificado.

"O homem chegou, pegou numa garrafa de bebida da nossa mesa e começou a provocar-nos. O Lo apenas o imobilizou para o acalmar. Ele deu quatro ou cinco passos, atirou e depois ainda lhe deu pontapés. Pouca gente ouviu o tiro porque a música estava muito alta", afirmou.

Leandro Lo, que foi oito vezes campeão mundial de jiu-jitsu, foi transportado para o hospital Municipal Arthur Saboya, no Jabaquara, também na Zona Sul de São Paulo, e está em morte cerebral.