Campeão nacional reforça W52/F. C. Porto

Os dragões asseguraram a contratação de José Mendes, campeão nacional de fundo em 2019, que na última época correu pelo Sporting/Tavira.

O ciclista de 34 anos, natural de Guimarães, que conta com uma experiência de seis temporadas a correr no estrangeiro, conquistou em junho o título nacional de estrada, em Melgaço, repetindo o feito alcançado em 2016.

"Vir para uma das principais equipas portuguesas, com espírito vencedor, é um enorme desafio, mas também um motivo de orgulho. Não podia recusar esta oportunidade", disse, ao JN, o ciclista.

Apesar da conquista do título nacional, José Mendes confessou que a temporada de 2019, ao serviço dos leões, "podia ter corrido melhor", falando num processo de readaptação ao ciclismo português que "vai ser útil para a prestação no próximo ano".

José Mendes junta-se ao também reforço dos dragões Amaro Antunes, que depois de uma passagem pela W52/F. C. Porto, em 2017, esteve nas duas últimas épocas ao serviço da equipa polaca CCC, onde alinhou na Volta a Itália e na Volta a Espanha.

"A W52/F. C. Porto foi uma das equipas onde melhores resultados fiz e que me marcou muito. Sinto-me contente por regressar, agora mais experientes, às estradas portuguesas com esta camisola", disse o ciclista algarvio.

Já Adriano Quintanilha, principal patrocinador da formação azul e branca, falou "em dois ciclistas de muita qualidade, que vão reforçar a base da equipa que transita do ano passado", apontando um objetivo claro.

"Quero fazer o pleno de vitórias na Volta a Portugal nestes cinco anos de contrato com o F. C. Porto, e oferecer ao presidente Pinto da Costa e aos adeptos do clube o penta, algo que nenhuma outra equipa de ciclismo em Portugal conseguiu", disse o responsável.